utenriks

Tusk gjer det klart at flyktningar ikkje må brukast som våpen etter at president Recep Tayyip Erdogan sa til EU at Tyrkias offensiv mot kurdarane i Nord-Syria ikkje må kallast ein invasjon.

– Tyrkia må forstå at den store bekymringa vår er at handlingane deira kan føre til ein ny humanitær katastrofe, seier Tusk.

– Vi vil aldri akseptere at flyktningar blir brukte som våpen i utpressing mot oss, sa han.

