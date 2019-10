Tyrkia held fram angrepa – tapstala stig i Syria

utenriks

Den tyrkiske forsvarsleiinga hevda fredag at 342 «terroristar», nemninga dei bruker på soldatar i den kurdiske YPG-militsen, er drepne sidan offensiven starta onsdag ettermiddag.

Ifølgje Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er 41 kurdiske militssoldatar drepne hittil i dei tyrkiske angrepa. 17 sivile er òg drepne, sju av dei fredag, ifølgje SOHR.

– Fire av dei vart drepne i eit flyangrep mot bilen dei flykta i frå Tell Abyad, opplyser leiaren i den syriske eksilgruppa Rami Abdulrahman. Dei tre andre vart, ifølgje han, drepne av snikskyttarar inne i byen.

På tyrkisk side skal seks sivile vere drepne i YPG-angrep mot tyrkiske landsbyar, blant dei ein ti månader gammal baby.

Baby boren til grava

Babyen Mohammed Omar Saar vart boren til grava i Akcakale fredag, og mange som følgde den vesle kista til grava, ropte slagord mot den kurdiske PKK-geriljaen, som samarbeider tett med YPG.

Den kurdiske militsen angreip fredag òg eit hotell med journalistar i Nusaybin i Tyrkia, rett over grensa frå den syriske byen Qamishli. To tyrkiske journalistar skal ha vorte lettare såra i angrepet.

Éin tyrkisk regjeringssoldat er drepen og tre er, ifølgje forsvarsleiinga i Ankara, hittil såra i kamp på den syriske sida av grensa, men verken denne opplysninga eller andre tapstal er stadfesta frå uavhengige kjelder.

Fly og artilleriangrep

I morgontimane fredag heldt dei tyrkiske fly- og artilleriangrepa mot Ras al-Ain fram, og det vart òg høyrt skotvekslingar inne i den syriske grensebyen.

Ifølgje ein Reuters-journalist i Ceylanpinar på tyrkisk side køyrde ein kolonne med tyrkiskstøtta, syriske militssoldatar i 20 pansra køyretøy over grensa. Soldatane gjorde sigersteikn, ropte «Allahu Akbar» og vifta med syriske flagg medan dei sette kursen mot Ras al-Ain.

Sluttar seg til angriparane

Rundt 120 kilometer lenger vest heldt dei tyrkiske styrkane fram artilleriangrepa mot Tell Abyad, som ligg få kilometer frå Akcakale på tyrkisk side, der nærare 20.000 soldatar frå den tyrkiskstøtta opprørsalliansen Den frie syriske hæren (FSA) har basen sin.

Militære kurdiske kjelder opplyser at fleire stammar i Nord-Syria òg har tatt parti for angriparane, og at sovande celler er vekte til live og har gjennomført angrep mot kurdiske militssoldatar. SOHR melder òg at arabiske innbyggarar i grenseområdet har slutta seg til dei tyrkiske regjeringsstyrkane og FSA-militsen.

Stengde sjukehus

Ifølgje FNs matvareprogram (WFP) er over 70.000 menneske drivne på flukt sidan den tyrkiske militæroffensiven starta.

Ein talsmann for WFP minner om at rundt 650.000 menneske i Nord-Syria er avhengige av matvarehjelp frå FN, og at kamphandlingane kan gjere det svært vanskeleg å nå dei.

Leger Uten Grenser (MSF) melder at fleire av sjukehusa i området har måtta stenge som følgje av kamphandlingane, blant dei det største, som ligg i Tell Abyad. Dette fordi dei tilsette har flykta.

Evakuerer leir

Dei kurdiske styresmaktene opplyste fredag at dei ser seg nøydde til å evakuere rundt 7.000 flyktningar frå ein leir vest for Ras al-Ain, som følgje av kamphandlingane i området.

Mabruk-leiren ligg rundt tolv kilometer frå grensa til Syria, og fredag landa det granatar like ved leiren. Flyktningane skal no transporterast til ein annan leir lenger sør.

Tunnelar og skyttargraver

Gatene i Ras al-Ain og Darbasiya, rundt 60 kilometer lenger aust, var fredag folketomme, og tyrkiske styrkar og alliert milits har inntatt landsbyane som ligg rundt.

– Det er kraftige kampar mellom SDF og tyrkarane på fleire frontar, først og fremst mellom Tell Abyad og Ras al-Ain, opplyser SOHR.

– SDF har grave tunnelar, skyttargraver og vollar for å forsvare seg, ifølgje SOHR.

Den kurdiske militsen hevda fredag å ha tatt tilbake to av dei elleve landsbyane frå tyrkiske styrkar, men heller ikkje desse opplysningane lèt seg stadfeste frå uavhengig hald.

