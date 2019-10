Avis: Russiske fly bomba fire sjukehus i Syria

utenriks

Angrepa som avisa har knytt til Russland, er bygd frå russiske radioopptak, loggar frå flyspottere og augevitneskildringar. Dei skriv at angrepa er ein del av eit større mønster av angrep mot sjukehus som blir kontrollert av president Bashar al-Assads motstandarar.

Angrepa vart utførte på 12 timar frå 5. mai, ifølgje avisa.

Alle sjukehusa hadde oppgitt koordinatane sine til FN for at dei kunne setjast opp på ein liste over mål som ikkje skulle angripast.

I august opna FNs generalsekretær António Guterres etterforsking av sjukehusbombingane. Etterforskinga, som framleis går føre seg, skal finne ut kvifor sjukehusa som frivillig oppgav koordinatane sine, som vart gitt til Russland og andre involverte for å hindre at dei vart angripne, likevel vart angripne.

Minst 916 helsearbeidarar har vorte drepne i Syria sidan 2011, ifølgje organisasjonen Physicians for Human Rights.

