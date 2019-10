Brexitstadfesting var første punkt i trontalen i London

utenriks

Parlamentet tredde saman måndag etter ein snau veke med suspensjon. Den høgtidelege opninga skjedde tradisjonen tru i Overhuset, med representantane frå begge kammera til stades. Til liks med her heime er trontalen ein presentasjon av den planlagde politikken til regjeringa i den kommande sesjonen.

– Prioriteten til regjeringa mi har alltid vore å sikre at Storbritannia forlèt EU 31. oktober, sa den 93 år gamle monarken på vegner av Boris Johnsons regjering.

– Regjeringa vil jobbe for eit nytt partnarskap med Den europeiske union, basert på frihandel og vennskapeleg samarbeid. Ministrane vil utnytte moglegheitene utmeldinga gir og jobbe for å innføre nye regime for fiskeri, landbruk og handel, heldt dronninga fram.

Innvandring og innanrikspolitikk

Eitt av argumenta for å forlate EU har for mange vore å kunne seie nei til fri flyt av menneske innanfor unionen. Det var òg neste punkt i talen, der regjeringa varsla ei immigrasjonslov som vil gjere slutt på dagens moglegheiter til å krysse grensa fritt og heller «danne grunnlag for eit rettferdig, moderne og globalt immigrasjonssystem».

Samtidig lovar britane å sørge for at EU-borgarar som bur i Storbritannia, får lov til å bli i landet.

Deretter gjekk talen over til å handle om innanrikspolitiske prioriteringar, som er hovudtema for talen. Også der var det kjente tema som vart tatt opp, mellom anna styrking av helsevesen, utdanning og kampen mot kriminalitet.

Den snautt ti minutt lange trontalen vart følgd av ein debatt som er venta å ta heile veka.

Suspendert to gonger

Oppkøyringa til talen i år har vore svært kontroversiell. Regjeringa suspenderte Parlamentet i over ein månad i september, men suspensjonen vart seinare annullert av høgsterett, som meinte han hadde til hensikt å hindre Parlamentets virke.

Suspensjonsvedtaket kom umiddelbart etter at Underhuset tok grep om brexitprosessen og hastebehandla eit lovvedtak som pålegg regjeringa å be EU om ei utsetjing av utmeldinga dersom ei løysing ikkje er på plass innan 19. oktober. Målet var å hindre at britane forlèt EU utan ein avtale 31. oktober.

Den kortare suspensjonen som starta førre veke, er derimot i tråd med den parlamentariske tradisjonen i landet. Han skal gi regjeringa tid til å førebu trontalen. Sesjonen som vart avslutta då parlamentarikarane vart sende heim sist tysdag, er den lengste – målt i talet på dagar Parlamentet var samla – sidan den engelske borgarkrigen på 1600-talet.

