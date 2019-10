Dronning Elizabeth braut tradisjonen og brukte lettare krone

utenriks

Dronninga har brukt den tradisjonelle kongekrona under 64 tidlegare trontalar. Men under trontalen måndag glimra krona med fråværet sitt frå hovudet til dronninga. I staden var krona plassert på eit bord like ved.

Den 93 år gamle monarken valde å bruke ei lettare krone, diamantdiademet, også kjent som kong Georg IVs diadem, i det ho las opp trontalen.

Dronninga hadde den eldste sonen sin og tronarving, 70 år gamle prins Charles, ved sida av seg.

Dronning Elizabeth har brukt diademet fleire gonger tidlegare.

I eit dokumentarprogram frå BBC i fjor sa dronninga at kongekrona, som veg 1,3 kilo, var «Svært uhandterleg».

– Når ein først tar ho på seg, blir ho sitjande, sa dronning Elizabeth.

– Og ein kan ikkje sjå ned for å lese opp ein tale. Ein må halde talen opp, fordi viss ein såg ned, ville nakken ha knekt og krona falle av, sa ho.

Kongekrona er pryda med 2.868 diamantar. I tillegg er den dekorert med safirar, smaragdar og hundrevis av perler.

Kongekrona vart laga til kroninga av faren til dronninga, Georg VI, i 1937.

Diademet vart laga til kroninga av Georg IV i 1821 og har berre 1.333 diamantar.

(©NPK)