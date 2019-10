Ecuador gjeninnfører drivstoffstøtte etter demonstrasjonar

utenriks

Ecuadors regjering har trekt tilbake avgjerda om å fjerne drivstoffsubsidiar, som var ein del av ein gjeldsavtale med Det internasjonale pengefondet IMF.

Dieselprisen har vore nær dobla og bensinprisen har auka med omtrent ein tredel etter at president Lenin Moreno presenterte den upopulære avgjerda for nær to veker sidan.

Mot at Moreno likevel subsidierer drivstoff, oppmodar urbefolkningsleiarane sine tilhengar om å avslutte protestane.

Ny tiltakspakke

Avtalen kom i stand søndag kveld etter at Moreno hadde direkte samtalar med urbefolkningsleiarane.

– Med denne avtalen er mobiliseringa i heile Ecuador avslutta, og vi forpliktar oss ta opp att freden i landet, seier dei i ei felles fråsegn.

Dei seier i fråsegna at dei skal jobbe saman for å utvikle ein ny pakke med tiltak for å kutte offentlege utgifter, auke inntektene og redusere Ecuadors uhaldbare budsjettunderskot og offentlege gjeld.

FNs representant Arnaud Peral var til stades under samtalane. Etter fire timar vart det semje.

Tusenvis såra

Sju personar har vorte drepne og nær 2.100 har vorte såra i opptøyane sidan dei starta, ifølgje styresmaktene. Laurdag angreip demonstrantane lokala til ein TV-stasjon og ei avis. Dei sette òg fyr på ein offentleg bygning.

Urbefolkningsorganisasjon CONAIE har tidlegare avvist å gå i dialog med Moreno, men snudde søndag.

Urbefolkninga i Ecuador utgjer ein firedel av befolkninga på 17,3 millionar menneske. Tusenvis som til dagleg bur i Andesfjella og i Amazonas, har reist til hovudstaden for å delta i protestane.

Å kutte subsidiane på drivstoff var ein del av ein avtale med IMF om å få eit lån på 38 milliardar kroner. Ecuador skulle spare 1,3 milliardar dollar årleg på tiltaket.

