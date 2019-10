Erdogan roser USA for tilbaketrekking i Syria

utenriks

– Dette er ei positiv tilnærming, sa Erdogan på ein pressekonferanse måndag.

Dagen før varsla USAs forsvarsminister Mark Esper at alle amerikanske soldatar i Nord-Syria skal flyttast lengre sør i landet som følgje av ein ordre frå president Donald Trump.

Han sa òg at ordren omfattar om lag alle dei 1.000 soldatane som er utstasjonerte i Nord-Syria, der dei har vore allierte med den kurdiskdominerte SDF-militsen, som har spelt ei nøkkelrolle i kampen mot IS.

Tilbaketrekkinga skjer få dagar etter at Tyrkia innleidde ein større militæroffensiv mot område i Nord-Syria kontrollert av SDF, der den syriskkurdiske YPG-militsen er største fraksjon. Samtidig har det vorte klart at kurdarane har inngått ein avtale med det syriske regimet og Russland om at dei skal forsvare Nord-Syria mot dei tyrkiske regjeringsstyrkane og allierte syriske opprørarar som deltar i offensiven i Nord-Syria.

(©NPK)