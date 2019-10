Irsk minister: Brexitavtale framleis mogleg denne veka

utenriks

– Ein avtale er mogleg, og det er mogleg denne månaden – kanskje til og med denne veka. Men vi er ikkje der enno, sa Simon Coveney på veg inn til utanriksministermøte i EU måndag morgon.

– Vi må vere varsame. Dette er ingen enkel jobb, la han til.

Har dårleg tid

Samtidig byrjar det å bli svært knapt med tid til å inngå ein avtale. Boris Johnson har ikkje vike ein tomme frå standpunktet sitt om å forlate unionen 31. oktober. I praksis er fristen to veker kortare, og ein avtale bør vere klar innan leiarane i EU-landa samlar seg til toppmøte i Brussel torsdag og fredag.

Parlamentet i London har pålagt Johnson å be EU om ei utsetjing dagen etter toppmøtet dersom ein avtale ikkje er på plass – eller Parlamentet mot all von har gått med på ein avtalelaus brexit.

Intense forhandlingar

Irland speler ei sentral rolle i brexitprosessen, sidan det avgjerande punktet som står att, er korleis ein kan få til ei britisk utmelding utan at det påverkar den frie flyten av varer og personar over irskegrensa.

Før helga fekk sjefforhandlar i EU Michel Barnier grønt lys til å gå inn i meir intense forhandlingar med britane. Han sa søndag at det «framleis står att mykje arbeid». Same dag kom han med ei statusoppdatering til dei 27 attverande EU-ambassadørane til medlemslanda og til brexitgruppa til EU-parlamentet.

Samtalane mellom EU og teamet til brexitministeren til britane Stephen Barclay held fram i Brussel måndag.

– Jo mindre vi seier no, desto betre, seier Coveney og legg til at forhandlarane må få «tid og plass» til gjere jobben sin.

Nervepirrande

Den britiske statsministeren, Boris Johnson, tona søndag ned forventningane til eit gjennombrot i samtalane. Han bad regjeringskollegaene førebu seg på ei nervepirrande avslutning.

– Han gjentok at det er mogleg å sjå ein veg fram mot ein avtale, men at det framleis står att mykje, og at vi framleis må vere førebudde på å gå ut av EU 31. oktober, seier ein talsmann for kontoret til statsministeren.

