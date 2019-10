Paris-basert iransk journalist arrestert av iranske agentar

utenriks

Det er ikkje kjent kvar eller korleis Ruhollah Zam vart arrestert.

Arrestasjonen vart måndag kunngjort på iransk fjernsyn. Ifølgje Revolusjonsgarden vart han «leia inn i landet» av etterretningsagentar i Revolusjonsgarden før han vart arrestert, skriv The New York Times. Operasjonen blir omtalt som «sofistikert og profesjonell». Han blir òg skulda for å ha tatt imot ordre frå mellom anna fransk etterretning.

Zam har drive ein nettstad kalla AmadNews som har vorte distribuert i Iran via den krypterte meldingstenesta Telegram. Der har han publisert avslørande videoar og opplysningar om iranske tenestemenn. Han var òg med på å mobilisere iranarar til protestane som ramma Iran i slutten av 2017.

Iranske styresmakter hevdar at han har publisert «falske nyheiter» og skuldar han for å ha oppmoda iranarar til eit væpna opprør.

I kunngjeringa på iransk fjernsyn blir arrestasjonen omtalt som sigeren til iranske agentar over vestlege etterretningstenester. Zam blir skildra som leiaren for eit nettverk der fiendane til Iran har drive «psykologisk krigføring». Revolusjonsgarden skuldar han for å ha fått støtte av etterretningstenestene i både USA, Frankrike og Israel, noko Zam fleire gonger har avvist.

