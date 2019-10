Regjeringspartiet i Polen ser ut til å miste fleirtalet i senatet i landet

utenriks

Senatet er overhuset i nasjonalforsamlinga i landet. Seint måndag ettermiddag var 99,5 prosent av stemmene talt opp.

Resultat lagt fram av valkommisjonen i Polen viser at PiS fekk noko under 45 prosent av stemmene i valet, noko som inneber at dei får 49 representantar i den 100 personar store forsamlinga. Det er ein klar nedgang frå dei 61 senatorane dei har i dag.

Opposisjonspartia har sikra seg 51 representantar.

Stemmene frå polakkar i utlandet er enno ikkje talte, men blir ikkje venta å endre mandatfordelinga.

PiS-senatoren Jan Maria Jackowski seier partiet no er i ein ny situasjon i forsamlinga, og at partiet i større grad enn før vil vere nøydde til å forhandle.

Senatet kan stanse eller endre lover som tidlegare er vedtatt i underhuset til nasjonalforsamlinga, der PiS har vunne fleirtal.

