Spania med ny arrestordre for ekspresidenten i Catalonia

Puigdemont flykta til Belgia for å unngå straffeforfølging då den spanske regionen ikkje lukkast med forsøket sitt på å lausrive seg frå Madrid.

Grunnlaget for arrestordren er den eksisterande tiltalen om oppvigling og misbruk av offentlege midlar. Han vart utskriven kort tid etter at høgsterett i Spania dømte 12 katalanske leiarar, 9 av dei til lange fengselsstraffer, for skuldingar knytt til sjølvstendekampen.

Puigdemont reagerte hardt på dei strenge dommane mot dei tidlegare regjeringskollegaene sine.

– Hundre år til saman. Ein skandale, skreiv han på Twitter.

