«Den draumen» har gått i oppfylling – Noreg i sentrum for den største bokfesten i verda

Kronprinsesse Mette-Marit klubba festivalen i gang med eit hammarslag og las frå Olav H. Hauge-diktet «Det er den draumen» under den høgtidelege opninga tysdag kveld.

Dermed kom òg norske kulturpolitikarar – og den store våte draumen til aktørar gjennom mange år i oppfylling. Noreg er nemleg årets æresgjest og hovudland under bokmessa.

– Dette er det største kulturprosjektet vårt utanlands så lenge eg kan hugse. Vi har jobba lenge, seier statsminister Erna Solberg (H), som sjølv heldt tale under opninga.

I salen sat nærare 2.000 prominente gjester. Hundrevis av tyske og utanlandske journalistar hadde møtt opp for å få eit glimt av dei norske stjernene for kvelden i Frankfurt, fronta av kronprinsparet.

Den draumen

«Det er den draumen me ber på, at noko vedunderleg skal skje», las Mette-Marit frå Olav H. Hauges dikt, som også er motto for årets festival.

Håpet for Noreg er at satsinga i Frankfurt, som har kosta 51 millionar kroner, skal gi ringverknader i årevis. Allereie er rekordmange bøker omsette frå norsk til tysk det siste året.

– Eg trur kanskje ikkje vi i Noreg har forstått kor stort dette er. Og kor stort denne marknaden er. Vi har aldri gjort noko liknande som det vi gjer i Tyskland i år, sa kulturminister Trine Skei Grande (V) til NTB frå den raude løparen utanfor opningsseremonien.

Seremonien inneheldt to delar: først fleire lange talar på tysk av viktige menn, mellom anna av Tysklands utanriksminister Heiko Maas.

Deretter tok Noreg over, med talar av statsminister Solberg, forfattar Erika Fatland og Karl Ove Knausgård, og dessutan høgtlesing frå kronprinsessa og joik ved Elle Marja Eira.

Hamra laus

Eitt av dei uttalte måla for messa er å bygge opp om ytringsfridom. På dette punktet fekk statsminister Erna Solberg passet sitt påskrive under talen til Erika Fatland.

– Sjølv i mitt eige land Noreg, som langt frå er noko diktatur, vart ein teaterproduksjon nyleg kritisert av regjeringssjefen fordi innhaldet visstnok er problematisk for enkelte politikarar, sa Fatland, og viste med det til debatten rundt teaterstykket «Ways of Seeing».

Det gjekk eit dempa gisp gjennom salen.

– Nei, kjære statsminister. Det var utsegnene dine som var problematiske, heldt Fatland fram, til spreidd applaus.

Dermed er den norske ytringsfridomen – og litteraturfeiringa i Frankfurt i gang.

