Barnier: – Brexitavtale framleis mogleg denne veka

utenriks

Barnier var i landet for å informere dei 27 andre EU-medlemmene om framdrifta i samtalane med britane.

– Forhandlingsteama våre jobbar hardt. Det har vore ei intens helg og måndag, for sjølv om det blir stadig vanskelegare å komme fram til ein avtale, er det framleis mogleg denne veka, sa Barnier på veg inn til møtet. Han minner samtidig om at ein avtale må fungere for alle – både Storbritannia og heile EU.

Den bodskapen vart gjentatt i ei Twitter-melding rett etter møtet. Barnier drog rett tilbake til Brussel, der samtalane mellom partane heldt fram tysdag.

– Kvar time tel

– Samtalane går føre seg, men det står framleis att mykje arbeid, var òg bodskapen frå EU-kommisjonens talsperson Mina Andreeva tysdag formiddag. Ho la til at EU-ambassadørane skal bli oppdatert av Barnier onsdag. På ei pressebrifing i Brussel fekk Andreeva spørsmål om samtalane held fram onsdag.

– Vi jobbar fram mot toppmøtet som startar torsdag. I lys av det er kvar dag og kvar time viktig.

Andreeva ville ikkje svare på om britane har lagt fram nye juridiske dokument i samtalane dei siste dagane.

Intenst

Før helga fekk Barnier klarsignal til å gå inn i meir intense forhandlingar med håp om å komme fram til ein avtale om britisk utmelding frå unionen. Søndag sa han at mykje arbeid framleis står att, men han legg altså an ein optimistisk tone tysdag morgon.

Torsdag samlast EUs- stats- og regjeringssjefar til toppmøte i Brussel. To dagar seinare er fristen det britiske Parlamentet har sett for Boris Johnson, som må be EU om ei utsetjing dersom ein avtale ikkje er på plass.

(©NPK)