Dødstalet stig i Japan

Det opplyser den japanske kringkastaren NHK tysdag.

Dei fleste av dei omkomne er funne i prefektura Fukushima og Kanagawa.

Det blir framleis jobba med å reparere skadane etter tyfonen Hagibis. Ifølgje Japans samferdselsdepartement gjekk 37 elvar over breiddene sine, og vassmengdene førte til at det gjekk til saman 140 jordskred. Skreda førte til at vegsamband vart stengde.

Om lag 8.000 hus vart overfløymde, 800 av dei vart òg i stor grad øydelagde, ifølgje NHK.

Dei fleste skular var tysdag tilbake til normalen etter at måndag var ein offentleg fridag i Japan, men 235 offentlege skular er framleis stengde, ifølgje styresmaktene.

Om lag 34.000 bustader er framleis utan straum, og 138.000 er utan vatn.

