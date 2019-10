Eitt av tre barn i verda under fem år er feilernærte

utenriks

Funna er henta frå ei omfattande samanstilling av forsking i ein ny UNICEF-rapport, lansert natt til tysdag norsk tid.

Totalbildet er at ei alarmerande høg mengde barn lid konsekvensane av at dei får i seg feil, for lite eller for mykje mat, konkluderer rapporten «The State of the World’s Children 2019: Children, food and nutrition».

Heile 200 millionar barn globalt er feilernærte, og det handlar ikkje berre om å sørge for at barn får nok mat: Dei må få riktig mat.

Ikkje berre fattigdomsfenomen

– Kosthald utan tilstrekkeleg næring er ein viktig årsak til dødsfall verda over. Men feilernæring truar ikkje berre sjansen til barn og unge til overleving, det går hardt utover veksten og utviklinga deira, seier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Noreg.

Feilernæring har ført til at 149 millionar barn lid av veksthemming, slik at dei er lågare enn dei burde vere for alderen, medan 50 millionar barn lid av avmagring – dei er for tynne for høgda.

Ei sjokkerande mengde, 340 millionar barn, lid av mangel på viktige vitamin og næringsstoff.

Dette er ikkje berre eit problem i fattige land: Nesten 45 prosent av barna i verda får ikkje frukt eller grønsaker i det heile i perioden der dei bør introduserast for fast føde, 6 månader fram til dei er 23 månader, altså nesten to år. Verst er det i Guinea, der 85 prosent av småbarna ikkje får frukt og grønt fram til toårsalder. Når ammeraten i tillegg er svært låg, er risiko for underernæring svært høg.

På global basis er det heile 59 prosent av barna som fram til dei er 23 månader, ikkje smaker egg, meieriprodukt, fisk eller kjøtt i det heile.

40 millionar overvektige

– Millionar av barn har eit usunt kosthald av den enkle grunnen at dei manglar eit betre alternativ. Vi må endre måten vi forstår og imøtegår feilernæring på. Det handlar ikkje berre om å sørge for at barn får i seg nok mat, men at dei får i seg riktig mat, seier Viken.

Også overvekt er i ferd med å bli eit stort og aukande globalt problem, med 40 millionar barn som er enten overvektige eller ekstremt overvektige.

Mellom 2000 og 2016 fordobla delen overvektige barn mellom fem og 19 år seg, frå ein av ti til nesten to av ti. Sidan 1975 er delen ekstremt overvektige jenter og gutar i same aldersgruppe vorte høvesvis ti og tolv gonger så høg.

Blant barn i skulealder i låg- og middelinntekstland drikk 42 prosent kolsyre- og sukkerhaldige drikkar minst ein gong om dagen og 46 prosent et hurtigmat minst ein gong i veka. Desse tala er langt høgare blant tenåringar i høginntektsland.

Dette, kombinert med mangel på vitamin og næringsstoff, kan hindre utviklinga til hjernen, føre til lærevanskar, dårleg immunsystem, fleire infeksjonar og i verste tilfelle død, åtvarar UNICEF.

