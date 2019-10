FN: 190.000 drivne på flukt sidan Tyrkia starta offensiven

utenriks

Talet omfattar 70.000 barn, opplyste FNs barnefond, UNICEF, på ein pressekonferanse i Genève tysdag.

Same dag melde kurdiske styresmakter nordaust i Syria at alle utanlandske ikkje-statlege hjelpeorganisasjonar har forlate området. Opplysninga er enno ikkje stadfesta frå anna hald, men kjem dagen etter at organisasjonen Mercy Corps innstilte alle operasjonar i området og evakuerte utanlandske tilsette.

– Vi kan ikkje operere effektivt med tunge granatangrep, stengde vegar og med væpna aktørar som konstant endrar seg i området vi arbeider i, seier Made Ferguson, som er nestleiaren til organisasjonen i Syria.

– Dette er ein marerittliknande situasjon. Det er titusenvis av menneske på flukt, og vi har inga moglegheit til å nå fram til dei, seier han.

Organisasjonen har operert i det nordaustlege Syria sidan 2014, og har sidan den tyrkiske offensiven starta førre veke, hjelpt til med å skaffe til vegar reint vatn.

Også FNs humanitære organisasjon OCHA har denne veka meldt at fleire tilsette har vore nøydde til å trekke seg tilbake og innstille arbeidet.

– FN og partnarane er framleis ekstremt bekymra for sikkerheita til hundrevis av syriske tilsette, heitte det i fråsegna frå OCHA.

Ein talsmann for Verdsmatprogrammet (WFP) opplyste tysdag at organisasjonen held fram å dele ut mat som før, trass visse tryggingsproblem. Så langt er mat distribuert til 83.000 menneske.

Også UNICEF, som opererer i leirar i Hasaka-provinsen, held fram innsatsen.

(©NPK)