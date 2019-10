FN: 85 sivile drepne i samband med valet i Afghanistan

utenriks

FN-rapporten, som vart publisert tysdag, dokumenterer at 85 personar vart drepne og 373 såra. Ein tredel av offera var barn. Rapporten er laga at FNs operasjon i Afghanistan (UNAMA).

På sjølve valdagen 28. september vart 28 sivile drepne og 249 såra.

80 prosent av dei sivile tapa kom etter angrep frå Taliban-opprørarar. Rapporten tar òg for seg dei mange bortføringane og truslane og dessutan trakasseringa som Taliban ifølgje FN utsette sivile for både før og under valet.

– Desse angrepa, saman med offisielle kunngjeringar frå Taliban, avslører ein bevisst kampanje som var meint å undergrave valprosessen og ta frå afghanske borgarar retten deira til å delta i denne viktige politiske prosessen, fritt og utan frykt, seier Tadamichi Yamamoto, spesialutsending for FNs generalsekretær i Afghanistan.

Han legg til at mange afghanarar ikkje lét seg true og gjekk for å stemme.

– Dette er modige handlingar som eg roser, seier han.

FN-utsendinga understrekar at slike omfattande og systematiske angrep på sivilbefolkninga kan utgjere lovbrot mot menneskja.

Strenge tryggingstiltak prega valet på ny afghansk nasjonalforsamling for knapt tre veker sidan. Valdeltakinga var likevel den lågaste sida Taliban-regimet fall i 2001.

Oppteljinga og analysen av stemmene tar lang tid, og førebelse resultat er først venta fredag denne veka, viss tidsskjemaet held.

