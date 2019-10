Frankrike vil seie nei til EU-utviding på Balkan

utenriks

Ei utviding av EU på Balkan er blant temaa som skal takast opp når EU-ministrane samlast til møte i Luxembourg tysdag. Stemninga er stort sett positiv for å starte på den lange vegen fram mot eit mogleg EU-medlemskap for Albania og Nord-Makedonia, men Frankrike har lenge sett seg på bakbeina. Å sleppe dei to nye landa inn i varmen krev full semje, så Frankrikes nei er i praksis eit veto.

På eit møte for EU-ambassadørane i forkant av ministermøtet, var det berre den franske representanten som sa nei til å starte prosessen for Nord-Makedonia, seier kjelder til Politico. Nordmakedonarane har gjort alt EU har bedt dei om for å kvalifisere til samtalar om innmelding, men det ser altså ikkje ut til at dei får betalt for dette enno.

Frankrike vil reformere heile prosessen for å ta inn nye medlemmer før ein startar samtalar eller forhandlingar med potensielle medlemsland.

Når det gjeld Albania, står ikkje franskmennene fullt så åleine. Der er det ein viss skepsis å spore også hos Danmark og Nederland.

Likevel er altså eit overveldande fleirtal av medlemslanda – og kommisjonen – positive til å starte samtalar med begge dei to håpefulle landa.

(©NPK)