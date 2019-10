Franske kvinner tilbake hos IS i Syria

utenriks

Kvinnene forsvann frå leiren utanfor Ein Issa i helga, saman med drygt 780 andre kvinner og barn som tidlegare oppheldt seg i IS-kontrollerte område.

Kurdiske styresmakter hevda at dei unnslapp som følgje av tyrkiske angrep nær leiren, medan tyrkiske styresmakter skuldar kurdiske styresmakter for å ha opna porten.

Ei av kvinnene fortalde i ei melding søndag at vaktene tvinga dei til å forlate leiren, at telta vart sette fyr på og at dei måtte legge av gårde til fots i ørkenen saman med barna sine.

Etter ei stund vart kvinnene plukka opp av det dei først beskreiv som væpna syrarar, men som dei no hevdar er IS-krigarar.

– Vi har akkurat innsett at det er IS som har henta oss, skriv den eine kvinna i ei melding.

Det er ikkje kjent kvar dei franske kvinnene er, men ifølgje dei sjølv får dei ikkje forlate området.

(©NPK)