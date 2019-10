Hellas evakuerer overfylt migrantleir

utenriks

Politiet seier det ikkje er meldt om skadde etter brannen som braut ut under samanstøyten. I leiren er det over 4.000 menneske, men han er eigentleg laga for eit par hundre.

Politiet seier at det er usikkert kva som førte til samanstøyten mellom afghanarane og syrarane som er i leiren, men dei seier at det starta med slåstkampar tidleg måndag der tre personar vart skadde og sende til sjukehus.

Over 1,15 millionar flyktningar og migrantar har komme Hellas sidan 2015, dei aller fleste av dei sjøvegen frå Tyrkia.

(©NPK)