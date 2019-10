Pence drar til Tyrkia på kort varsel

utenriks

Pence drar til Ankara innan eitt døgn for å legge press på Tyrkia. Formålet er å få i stand ei våpenkvile i den tyrkiske offensiven mot syrisk kurdisk milits, opplyser tenestemannen.

Dagen før kunngjorde Pence at han skulle dra til Tyrkia, men då utan å seie når reisa ville finne stad.

Pence sa òg måndag at Trump i ein telefonsamtale bad Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan «stoppe invasjonen, inngå våpenkvile straks og innleie forhandlingar med kurdiske styrkar i Syria».

Pence sa at han er «veldig bekymra for ustabiliteten i regionen» og sa at USA «ikkje tolererer Tyrkias invasjon av Syria lenger».

Visepresidenten nekta måndag for at Trump gav Tyrkia grønt lys til å gå inn i Syria då Trump kunngjorde at USA trekker soldatane sine ut av området.

