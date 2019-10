utenriks

Ifølgje det russiske forsvaret skal 12.000 soldatar delta i øvinga, som også omfattar 213 utskytingsramper for rakettar, 105 fly, 15 krigsskip og fem ubåtar.

Styrkane skal mellom anna øve på å skyte ut missil. General Jevgenij Iljin sa på ein pressekonferanse at det skal skytast ut to interkontinentale missil på Kamtsjatka-halvøya, og at bombefly skal øve på å skyte kryssarrakettar mot fleire mål.

