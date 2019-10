Russland med klar åtvaring til Tyrkia

utenriks

– Russland kjem ikkje til å tillate at syriske og tyrkiske regjeringsstyrkar hamnar i kamp med kvarandre, seier president Vladimir Putins spesialutsending til Syria, Aleksandr Lavrenjev.

Russiske soldatar har no rykt inn i område for å halde tyrkiske og syriske styrkar frå kvarandre, opplyser samtidig forsvarsdepartementet i Moskva.

Russiske journalistar, som følgjer soldatane, la tysdag ut ein video som viser russiske styrkar ta ein kontrollpost som tidlegare var bemanna av amerikanske soldatar i utkanten av Manbij.

Vetomaktene samde

Lavrenjev avviser meldingane om at leiinga i Moskva gav Tyrkia grønt lys til å rykke inn i Syria.

– Russland har alltid meint at alle militæroperasjonar er uakseptable, seier han til russiske nyheitsbyrå.

USA og EU har frå før fordømt den tyrkiske militæroffensiven, og det same gjorde Kina tysdag.

– Vi ber Tyrkia om å stanse militæroperasjonane og vende tilbake til den korrekte måten og finne ei politisk løysing, sa ein talsmann for kinesisk UD.

For første gong sidan krigen starta for åtte år sidan, herskar det dermed tilsynelatande semje i ei sak som dreier seg om Syria blant dei fem vetomaktene i FNs tryggingsråd.

Tok Manbij

Statlege syriske medium melde måndag at syriske regjeringsstyrkar har rykt inn i Manbij, ein by med rundt 100.000 innbyggjarar, etter at kurdarane i Nord-Syria bad regimet i Damaskus om å komme dei til unnsetning.

Aleksandr Lavrenjev stadfestar at Russland var tilretteleggjar for samtalane mellom det syriske regimet og kurdiske leiarar, som resulterte i den militære alliansen mellom dei.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyser òg at den syriske regjeringshæren har full kontroll over Manbij og landsbyane rundt, noko som også blir stadfesta av eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Syrisk TV viste bilete av innbyggjarar i byen som helste soldatane velkommen, og USA stadfesta samtidig at dei har trekt alle soldatane sine ut av Manbij-området der dei har vore stasjonerte sidan 2017.

Ifølgje Moskva patruljerer no russiske soldatar langs fronten mellom tyrkiske og syriske regjeringsstyrkar for å sikre at det ikkje kjem til direkte trefningar mellom dei.

– Det har inga interesse av, seier Lavrenjev.

Nær grensa

Syriske regjeringsstyrkar er no berre få kilometer frå grensa mot Tyrkia, som Assad-regimet etter avtale med kurdiske leiarar vil prøve å ta kontroll over.

President Recep Tayyip Erdogan held likevel fast på at den tyrkiske militæroffensiven fortset, og at målet er å opprette ei drygt 30 kilometer brei «sikkerheitssone» på syrisk side av grensa.

– Med Guds hjelp vil vi sikre regionen frå Manbij til grensa vår med Irak og i første omgang sørgje for at 1 million, deretter 2 millionar syriske flyktningar kan vende tilbake til heimane sine av eigen fri vilje, sa han i ein TV-tale tysdag.

Tapstala aukar

Minst 70 sivile og 135 SDF-soldatar er ifølgje SOHR drepne sidan Tyrkia innleidde militæroffensiven sin 9. oktober.

Minst 120 FSA-soldatar og tre tyrkiske regjeringssoldatar skal òg vere drepne i kampane, og i Tyrkia er minst 20 sivile drepne i granatangrep frå syrisk side.

Ifølgje Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er 190.000 menneske drivne på flukt dei siste seks dagane. 70.000 av dei er ifølgje FNs barnefond (UNICEF) barn.

Hjelpearbeid

Kurdiske styresmakter hevda tysdag at alle hjelpeorganisasjonar har innstilt arbeidet sitt i området, men dette blir ikkje stadfesta av hjelpeorganisasjonane sjølv.

Verdsmatvareprogrammet (WFP) opplyste tysdag at dei har distribuert femdagars matrasjonar til 83.000 sivile og er klare til å distribuere til ytterlegare 450.000 sivile.

