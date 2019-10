Stoltenberg: – Mange Nato-medlemmer fordømmer Tyrkias offensiv

utenriks

– Mange NATO-medlemmer er svært kritiske og fordømmer militæroperasjonen nord i Syria. Eg har òg uttrykt alvorleg bekymring omkring aksjonen, sa Stoltenberg i eit kort pressetreff etter møtet i London tysdag.

– Dette tok eg òg opp i Istanbul fredag. Eg er bekymra for at dette kan føre til ytterlegare eskalering og ei destabilisering i regionen og auka menneskeleg liding. Det kan òg få konsekvensar for dei store framstega som er gjort i kampen mot vår felles fiende, IS.

– Det er utruleg viktig at desse ikkje blir reverserte, heldt generalsekretæren fram og gjentok dermed bodskapen sin frå før helga.

Han understreka at Nato ikkje er på bakken i Syria eller inngår i den tyrkiske offensiven. Før han avslutta, gjentok han at mange av medlemmene i alliansen er kritiske til sin Nato-allierte.

– Derfor er det viktig at vi held fram å diskutere dette med medlemmene våre og i Nato.

Stoltenberg sa situasjonen i Syria òg blir eit tema når forsvarsministrane til alliansen møtest i Nato-hovudkvarteret i Brussel neste veke.

Han og statsminister Johnson fekk òg høve til å snakke om førebuinga til Natos toppmøte som blir halde i den britiske hovudstaden i desember, der 70-årsjubileet til alliansen òg skal feirast. I tillegg snakka dei om våpenkontroll og om å tilpasse Nato til ein ny tryggingssituasjon.

Samtidig som dei to møttest, kunngjorde utanriksminister Dominic Raab at Storbritannia innfører stans i våpensal til Tyrkia.

(©NPK)