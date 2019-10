Storbritannia stansar våpeneksport til Tyrkia

utenriks

Britane føyer seg dermed inn i rekka av land som ikkje vil lever våpen til Tyrkia etter at landet nyleg starta ein militæroffensiv i Nord-Syria. Våpenembargoen kjem sjølv om Tyrkia er ein alliert NATO-medlem.

Utanriksministrane i EU-landa klarte måndag ikkje å bli samde om ein formell felles våpenboikott frå unionen, men medlemslanda vart samde om å stanse våpeneksporten kvar for seg. Diplomatar seier til Politico at effekten uansett blir den same, men at det går raskare å innføre individuelle embargoar.

Også Noreg har sett stopp for nye lisensar for våpeneksport til Tyrkia.

