Tidlegare tilsett vitna om kaos i Det kvite hus

Under ei ti timar lang høyring bak lukka dører i Representanthuset måndag fortalde ho at den nasjonale tryggingsrådgivaren John Bolton vart så opprørt at han bad henne varsle Det kvite hus' advokatar, ifølgje New York Times.

Bolton kom i konflikt med USAs EU-ambassadør Gordon Sondland, som samarbeidde med Trumps personlege advokat Rudy Giuliani om å presse Ukraina til å etterforske Joe Biden og sonen hans, ifølgje tre personar som høyrde vitnemålet.

Hill sa at Bolton bad henne varsle advokatane i Det kvite hus om arbeidet som Sondland, Giuliani og Mick Mulvaney, stabssjef i Det kvite hus, gjorde i Ukraina, på sida av alle offisielle kanalar.

Hill er den første frå Det kvite hus som vitnar i riksrettsgranskinga i Kongressen. Ho slutta som rådgivar få dagar før ein CIA-agent kom med det første varselet om Trumps telefonsamtale med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Det førte til at demokratane vedtok å innleie gransking med sikte på riksrett.

