USA har innført sanksjonar mot Tyrkia

I tillegg stoppar USA «umiddelbart» handelsforhandlingane med Tyrkia, kjem det fram i presidentordren som Donald Trump signerte måndag.

– USA stiller den tyrkiske regjeringa til ansvar for eskaleringa av vald frå tyrkiske styrkar, rammar uskuldige sivile og destabiliserer regionen, seier handelsminister Steven Mnuchin.

Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar, innanriksminister Suleyman Soylu og energiminister Fatih Donmez blir ramma av sanksjonane og får dermed eigedelane sine i USA frosne. Forsvars- og energidepartementa blir òg ramma av sanksjonane.

Blir bedt om å stoppe

Visepresident Mike Pence seier Trump har hatt ein telefonsamtale med Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og bedt han «stoppe invasjonen, inngå straks våpenkvile og innleie forhandlingar med kurdiske styrkar i Syria».

Pence seier at Erdogan har sagt at Tyrkia ikkje skal angripe den kurdiske høgborga Kobani i Syria.

Pence seier han er «veldig bekymra for ustabiliteten i regionen» og seier USA «ikkje tolererer Tyrkias invasjon av Syria lenger».

Visepresidenten nektar for at Trump gav Tyrkia grønt lys til å gå inn i Syria då han kunngjorde at USA trekker soldatane sine ut av området.

Søndag opplyste USAs forsvarsminister Mark Esper at 1.000 amerikanske soldatar vil bli trekt ut av grenseområda til Tyrkia og flytta sørover i Syria. Men ifølgje ein amerikansk tenestemann har dei fått ordre om å forlate landa.

Pence til Tyrkia

Visepresidenten seier han vil raskt setje seg på flyet til Tyrkia etter ei oppfordring frå Trump.

Pence skal leie ein delegasjon som skal prøve å forhandle fram ei våpenkvile i Syria. Også den nasjonale tryggingsrådgivaren Robert O'Brien skal vere ein del av delegasjonen.

Det amerikanske finansdepartementet seier i ei fråsegn at ytterlegare sanksjonar kan bli innført om nødvendig.

(©NPK)