Bondeprotest mot utsleppskutt i Nederland

Køyr-sakte-aksjonen onsdag er ein del av den andre store bondeprotesten i landet denne månaden. Bøndene meiner seg urettferdig behandla og hevdar at styresmaktene har stempla dei som syndebukkar i jakta på kutt i karbon- og nitrogenutslepp.

– Dei gir landbruket skulda for alt for tida, på grunn av nitrogenutslepp. Men som sektor lagrar vi meir nitrogen enn vi produserer. Vi hjelper til med å løyse problemet, ikkje gjere det verre, så kvifor får vi skulda, spør bonden Jans de Wilcher.

Fleire hundre traktorkøyrarar samla seg i byen Dei Bilt nær det nasjonale instituttet for offentleg helse og miljø i Nederland, etaten som har ansvaret for å måle nitrogenutslepp. Bøndene skuldar instituttet for slurv i utsleppsrekneskapen.

Regjeringa kjempar for å nå utsleppskrava til EU og har mellom anna tilbode seg å kjøpe opp gamle og ineffektive gardsbruk. Dei tilbyr òg subsidiar til modernisering.

Frå De Bilt sette traktorane langsamt kursen mot Haag, medan militæret plasserte ut lastebilar for å hindre bondekortesjen i å køyre inn i gamlebyen. Bøndene køyrde i staden ut på ei stor graslette utanfor byen, der det er varsla ein demonstrasjon onsdag ettermiddag. Nokon køyrde òg langs strendene mot Nordsjøen og parkerte der for så å bli bussa inn til byen, opplyser politiet.

