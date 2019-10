Brexitsamtalane fortset – ingen gjennombrot i natt

utenriks

Storbritannias statsminister Boris Johnson er venta å orientere regjeringa si om framgangen etter ei natt med forhandlingar. Samtalane held fram onsdag morgon, melder BBC.

– Diskusjonane heldt fram langt inn i natta og held i dag fram, seier ein ikkje namngitt europeisk tenestemann til nyheitsbyrået AP.

I London seier kjelder ved Johnsons kontor at det «framleis står att meir arbeid».

Fleire medium melde tysdag at eit utkast til ein brexitavtale kunne bli offentleggjort onsdag morgon.

Tidspress

EU-forhandlar Michel Barnier har sagt at eit utkast må vere på bordet onsdag morgon viss EU-landa skal ha moglegheit til å vurdere utkastet før toppmøtet som startar torsdag. Han skal seinare onsdag brife EUs kommissærar og ambassadørar om status i forhandlingane.

Dersom forhandlingane trekker ut og ein avtale ikkje kjem på bordet, seier tenestemenn at samtalane kan takast opp att neste veke og at det vil bli kalla inn til eit nytt toppmøte i tide. 31. oktober skal Storbritannia etter planen forlate EU.

EU-kjelder seier britane har komme med fleire innrømmingar i spørsmålet om handel over den irske grensa. Ifølgje The Guardian skal forhandlarane i prinsippet vere samde om at det skal etablerast tollgrense i Irskesjøen, ei løysing som statsminister Boris Johnsons forgjengar Theresa May hadde avvist.

Motstand i Parlamentet

Ei slik løysing kan innebere at den britiske provinsen Nord-Irland framleis er underlagt EUs reglar og forhindre ei såkalla hard landegrense til EU-medlemmen Irland.

Viss det stemmer at Johnson no har gitt etter for EUs krav, må han framleis stå løpet ut i Parlamentet. Der kan han møte motstand frå det nord-irske unionistpartiet DUP, som er støtteparti for den britiske regjeringa, og dessutan frå meir urokkelege brexit-forkjemparar.

Johnson blir då antatt å argumentere for at Nord-Irland under ein slik avtale framleis vil vere juridisk innanfor Storbritannias tollområde.

(©NPK)