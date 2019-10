Corbyn: – Labour vil truleg stemme mot avtalen til Johnson

utenriks

– Alt eg har høyrt frå samtalane som går føre seg, gjer meg djupt bekymra for at det kjem til å bli ei grense i Irskesjøen, mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, sa Corbyn onsdag. Han viste til meldingar om at statsminister Johnson skal ha komme med innrømmingar overfor EU i det betente spørsmålet om irskegrensa som i praksis vil legge til rette for ei tollgrense i Irskesjøen.

– Det er ikkje ein avtale vi kan støtte, basert på det eg har høyrt hittil, sa Corbyn.

Det er venta at dei fleste av dei 245 representantane til Labour i Underhuset vil stemme mot avtalen, i tillegg til alle 35 medlemmene frå det skotske nasjonalistpartiet SNP og 18 av 19 liberaldemokratar.

Det er òg lite sannsynleg at det nord-irske støttepartiet til regjeringa DUP vil gå med på ei slik tollgrense. I så fall er det høgst tvilsamt om Johnson kan få avtalen vedtatt, og han vil vere pålagt å be EU om ei utsetjing.

Det er 650 plassar i Underhuset, men nokon står tomme. Johnson treng truleg rundt 320 stemmer for å få gjennom ein eventuell avtale.

