Erdogan nektar å møte Pompeo og Pence i Ankara

Amerikanarane har reist til Ankara på kort varsel i eit forsøk på å få Erdogan til å stanse militæroffensiven i Nord-Syria.

– Eg står med rak rygg. Eg vil ikkje møte dei, seier han til Sky News få timar før besøket.

Han legg til at Pence og Pompeo vil få møte dei tyrkiske motpartane sine, medan han sjølv berre vil ta omsyn til president Donald Trump.

– Eg vil møte Trump når han kjem, seier Erdogan.

USA har varsla sanksjonar mot Tyrkia som følgje av offensiven, som vart innleidd etter at Trump varsla at dei amerikanske soldatane som har vore allierte med ein kurdiskdominert syrisk milits i kampen mot IS, skal trekkast ut av Nord-Syria.

