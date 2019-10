Tusenvis har slutta seg til fem protestmarsjar i Catalonia

utenriks

Marsjane er ein protest mot at ni katalanske politikarar som ønsker lausriving frå Spania denne veka vart dømde til lange fengselsstraffer. Etter planen skal dei nå fram til Barcelona innan fredag, der dei skal samlast til ein stor felles demonstrasjon.

Marsjane har samla katalanarar i alle aldrar, heilt frå små barn til eldre menneske.

Regionpresident Quim Torra i Catalonia har forlate Barcelona og reist for å slutte seg til ein av marsjane. Han seier han vil vere nær folket. Han meiner òg at protestmarsjane er den beste måten å protestere mot at ni av politikarkollegaene hans er dømde frå 9 til 13 års fengsel, blant dei tidlegare visepresident Oriol Junqueras.

Arrangørane har oppmoda deltakarane til å protestere på fredeleg vis etter at det to kveldar på rad har brote ut opptøyar og samanstøyt mellom politi og demonstrantar i Barcelona. Over 200 personar er skadde i tumultane, blant dei òg mange politifolk.

Men i Barcelona førte protestar framleis til trafikkproblem onsdag, samtidig som studentar gjekk til streik.

Både katalanske styresmakter og sentrale spanske styresmakter heldt onsdag møte for å diskutere situasjonen.

Politiet i Barcelona har arrestert 29 personar. Over 150 sperringar i gatene i byen har vorte tent på av demonstrantar, opplyser innanriksdepartementet i Spania.

I sentrum av byen gjekk det onsdag føre seg ei større opprydding der nedbrente sperringar, søppel og bygningsrestar vart fjerna.

___

(©NPK)