Tyrkia hevdar å ha drepe 637 kurdiske militssoldatar i Syria

– Til saman 637 PKK/YPG-terroristar er nøytraliserte, heiter det i ei melding på departementets offisielle Twitter-konto.

Tyrkiske regjeringsstyrkar og den tyrkiskstøtta FSA-militsen innleidde 9. oktober ein militæroffensiv mot den kurdiske YPG-militsen nordaust i Syria.

Fleire tital sivile er sidan drepne på begge sider av grensa, saman med minst 130 FSA-soldatar og fire tyrkiske regjeringssoldatar, ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Ein hensikt med offensiven er å opprette ei såkalla tryggingssone langs grensa, der president Recep Tayyip Erdogan håper å kunne busetje millionar av syriske krigsflyktningar som i dag er i Tyrkia.

Kurdarane som har kontrollert området, inngjekk i helga ein militær allianse med regimet i Damaskus. Syriske regjeringsstyrkar har sidan rykt nordover og langt på veg stansa den tyrkiske offensiven, mellom anna ved å ta over byen Manbij. Her hadde USA inntil for få dagar sidan stasjonert soldatar som i fleire år har vore allierte med YPG i kampen mot IS.

Russiske styrkar er òg på plass ved fronten, og Russland har åtvara Tyrkia og gjort det klart at dei ikkje vil tillate at tyrkiske og syriske regjeringsstyrkar hamnar i direkte kamp med kvarandre.

YPG har tette band til den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, som står på terrorlista til USA, EU og Tyrkia. Ei stor mengde PKK-soldatar kjempar i YPGs rekker.

Amerikansk etterretning reknar til liks med på Tyrkia YPG for å vere den syriske greina av PKK og dermed ei terrorgruppe, men amerikansk UD fjerna gruppe frå terrorlista i 2017.

