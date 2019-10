Ambassadør tar avstand frå Trump i riksrettshøyring

utenriks

Trump og advokaten hans Giuliani sørgde ifølgje Sondland for at amerikansk innanrikspolitikk vart eit tema i den utanrikspolitiske dialogen med Ukraina. Det inkluderer forsøket på å få i stand ei etterforsking av det ukrainske selskapet Burisma, der sonen til den demokratiske rivalen til Trump Joe Biden sat i styret.

EU-ambassadøren til USA er den førebels siste av ei rekke vitne som blir avhøyrde bak lukka dører i riksrettsgranskinga til Representanthuset av presidenten.

Fleire amerikanske medium har fått tilgang til dei skriftlege utsegna til Sondland som han har med seg til høyringa på torsdag. Her prøver ambassadøren å distansere seg frå alle forsøk frå Trump eller den personlege advokaten hans Giuliani på å få ukrainarane til å etterforske Biden.

Skuffa

Sondland stadfestar bilete som noverande og tidlegare medlemmer av Trump-administrasjonen har teikna overfor Kongressen. Det dreier seg òg om at Trump-administrasjonen kommuniserte med regjeringa i Ukraina gjennom ein bakkanal.

Sondland seier han var skuffa over at Trump gav han ordre om å samarbeide med Giuliani i forholdet til Ukraina, ifølgje manuset for vitnemålet. Ambassadøren planla vidare å seie i høyringa at han følgde ordrane frå Trump, men at han meiner det er feil å be ei utanlandsk regjering om å etterforske med den hensikt å påverke eit presidentval i USA.

Sentrum for granskinga

Det har vore knytt spenning til framferda til Sondland torsdag fordi tekstmeldingar og andre vitnesbyrd plasserer han i sentrum for kommunikasjonen med ukrainske styresmakter som blir antatt å vere svært viktig i granskinga.

Sentralt i forsøket til Demokratane på å stille Trump for riksrett er ein telefonsamtale han hadde med president Volodymyr Zelenskyj i Ukraina 25. juli. I samtalen prøvde Trump å overtale Zelenskyj til å etterforske far og son Biden.

– Giuliani understreka at presidenten ville ha ei offentleg fråsegn frå president Zelenskyj som forplikta Ukraina til å sjå på spørsmål om antikorrupsjon, sa Sondland ifølgje manuset, som har leke.

Nektar å samarbeide

– Giuliani nemnde spesifikt valet i 2016 (inkludert DNC-serveren) og Burisma som to tema som presidenten meinte var viktig at vart gjenstand for antikorrupsjonsetterforsking, heiter det vidare.

Riksrettshøyringane blir utførte i fellesskap av utanrikskomiteen, etterretningskomiteen og kontrollkomiteen i Representanthuset, der Demokratane har fleirtal.

Trump og Det kvite hus har erklært at dei ikkje vil samarbeide med det dei kallar ei urettmessig gransking, og Sondland vart først nekta å møte i høyring. Grunnen til at han torsdag likevel møter, er at han vart stemna, og då er det ikkje lenger frivillig.

