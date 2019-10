utenriks

Den irske kringkastaren RTEs politiske redaktør er blant dei som torsdag formiddag tvitrar at ein avtale er i boks: Det same gjer The Telegraphs Brussel-korrespondent.

Også nyheitsbyrået Reuters seier at avtalen det har vore forhandla intenst om den siste veka er sluttført.

Europe-redaktør Peter Foster skriv på Twitter at EU-kjelder seier nord-irske DUP støttar avtalen. Det har vore rekna som avgjerande for at avtalen kan bli vedtatt i det britiske Parlamentet.