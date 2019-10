FN: Rekordhøge tal på sivile tap i Afghanistan

utenriks

Rapporten vart publisert torsdag, og viser tal over sivile som har vorte drepne eller såra i Afghanistan frå juli til september. Valden blir omtalt som «totalt uakseptabel».

Tala viser at 1.174 sivile har mista livet i perioden, og over 3.000 har vorte skadde. Dette er ein auke på 42 prosent samanlikna med same periode i fjor. Ifølgje rapporten var det i juli åleine fleire sivile tap på ein månad enn kva FN nokosinne har registrert sidan dokumentasjonen byrja i 2009.

Tidlegare denne veka fastslo ein annan FN-rapport at 85 sivile vart drepne i samband med valet i Afghanistan. Dei fleste vart drepne i Taliban-angrep som skulle øydeleggje valavviklinga, og 373 vart såra. Ein tredel av offera var barn. Rapporten var laga av FNs operasjon i Afghanistan (UNAMA).

På sjølve valdagen 28. september vart 28 sivile drepne og 249 såra.

