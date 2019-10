Johnson: – No er augneblinken for å få brexit gjennomført

utenriks

– Vi kan levere ein ekte brexit som innfrir måla våre, sa Johnson under ein pressekonferanse i Brussel.

Både Johnson og president Jean-Claude Juncker EU-kommisjonen møtte pressa torsdag etter at det vart klart at EU og Storbritannia har vorte samde om ein ny brexitavtale.

Johnson legg vekt på at avtalen vil gi vern for Nord-Irland. Han seier òg at avtalen betyr at Storbritannia kan ta eigne avgjerder om framtida si, grensene sine og lovene sine.

– Eg håpar verkeleg at dei folkevalde i Westminster vil komme saman for å få brexit gjennomført, for å få denne utmerkte avtalen over linja og levere utan fleire forseinkingar, seier Johnson.

– Vi har ein avtale. Han handlar ikkje om oss, men om folket og fred, og eg ser fram til å halde fram samtalane med Boris, seier Juncker.

Leiinga i Labour, DUP og Liberaldemokratane seier alle nei til brexitavtalen Johnson har forhandla fram med Brussel.

Den nye avtaleteksten vart ferdig onsdag kveld og fekk den endelege godkjenninga i ein telefonsamtale mellom Johnson og Juncker torsdag føremiddag.

EU-kommisjonen publiserte dei nye avtaletekstane på nettsidene til forhandlingsdelegasjonen torsdag ettermiddag. Avtalen består av to tekstar, ein avtale om vilkåra for skilsmissa og ei politisk erklæring om rammene for det framtidige forholdet.

