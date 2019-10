Labour, DUP og Liberaldemokratane seier nei til brexitavtalen

utenriks

Støtte frå Det demokratiske unionistpartiet (DUP) blir rekna som avgjerande for at statsminister Boris Johnsons regjering skal kunne få avtalen som er inngått, gjennom i Parlamentet i London.

DUPs leiar og nestleiar, Arlene Foster og Nigel Dodds, gjorde det torsdag klart at partiet ikkje kan støtte Johnsons utkast til ein avtale.

Kan ikkje støtte

– Slik det no ser ut, kan vi ikkje støtte det som blir foreslått om toll og spørsmål om samtykke, og det manglar òg klarheit i spørsmålet om meirverdiavgift, heiter det i ei felles kunngjering frå dei to i forkant av nyheita om at ein avtale var inngått.

Kjelder i partiet stadfestar overfor AFP at motstanden deira står ved lag, også etter at det har vorte semje om ein ny brexitavtale i Brussel.

– Bør avvisast

Også Labour seier nei, og leiaren av partiet Jeremy Corbyn meiner ifølgje BBC at avtalen «til og med er dårlegare» enn den forgjengaren Theresa May forhandla fram.

– Avtalen vil ikkje samle landet og bør avvisast, seier Corbyn, med klar adresse til dei folkevalde i Parlamentet.

Corbyn meiner avtalen som no ligg på bordet, og som EU-president Jean-Claude Juncker meiner er «rettferdig og balansert», mellom anna vil gå ut over matvaresikkerheita, undergrave rettane til arbeidarane, svekke miljølovgivinga og opne det britiske helsevesenet for amerikanske konsern.

– Den beste måten å løyse brexit på, er å gi folket siste ord i ei folkeavstemming, seier Labour-leiaren.

Nei frå Liberaldemokratane

– Boris Johnson vil ha ein avtale som blir svært skadeleg for økonomien vår, for helsevesenet vårt og for sikkerheita vår, heiter det i ein kommentar frå Liberaldemokratane, lagt ut på Twitter-kontoen til partiet.

Liberaldemokratane meiner at det britiske folket endå ein gong må få seie sitt om i kva grad landet skal forlate EU eller ikkje.

– Den beste avtalen vi har, er som medlemmer av EU, og vi ønsker å gi folket ein sjanse til å velje å stoppe brexit, tvitrar partiet.

– Vi er fastare bestemt enn på lenge om at brexit må stansast, heiter det.