Pence og Pompeo legg press på Erdogan

utenriks

Pence, Pompeo og nasjonal tryggingsrådgivar i Det kvite hus Robert O'Brien kom til presidentpalasset i Ankara torsdag. Pence og Recep Tayyip Erdogan var alvorsprega då dei handhelste og deretter gjennomførte eit nesten halvanna times møte.

Seinare på ettermiddagen slutta Pompeo, O'Brien og tenestemenn frå begge partar seg til dei i eit bilateralt møte.

Etter møta var det ingen umiddelbare teikn på at presset frå USA hadde fått Erdogan til å gå med på våpenkvile i kampen mot kurdisk milits nordaust i Syria, og det fanst ingen umiddelbare utsegner.

Men det var venta at amerikanarane ville åtvare Erdogan om at han vil bli møtt med fleire økonomiske sanksjonar enn tiltaka som vart kunngjort tidlegare i veka, dersom han ikkje stansar offensiven mot kurdarane som har kjempa med USA mot IS.

Sanksjonar

USA har innført sanksjonar mot Tyrkia som følgje av militæroffensiven, som vart innleidd då Trump overraskande kunngjorde amerikansk tilbaketrekking frå Nord-Syria.

Trump har fått kraftig kritikk både frå demokratar og republikanarar etter avgjerda, men fråskriv seg ansvaret og prøvde onsdag å distansere seg frå konflikten.

– Dersom Tyrkia går inn i Syria, er det ei sak som gjeld Tyrkia og Syria, ikkje Tyrkia og USA, sa Trump, som tidlegare onsdag sa at kurdarane som USA har støtta, «ikkje er englar».

At syriske og russiske styrkar etter avtale med kurdarane no har rykt inn i områda dei amerikanske soldatane vart trekt ut av, blæs Trump av.

– Det er heilt greitt. Dei har mykje sand der borte, så det er mykje sand å leike med. La dei utkjempe sine eigne krigar, sa han onsdag.

Torsdag sa Mazloum Abdi, kommandør for dei kurdiske styrkane som har stått på sida til USA i kampen mot IS, og som no er under angrep av USAs NATO-allierte Tyrkia, til USA at dei ville be Russland og Assad-regimet om vern.

– Vi sa til Trump at vi skulle kontakte det syriske regimet og russarane for å verne landet vårt. Trump svarte: «Vi er ikkje imot det», sa Abdi til den kurdiske fjernsynsstasjonen Ronahi.

Pressar Erdogan

USA nektar for å ha gitt grønt lys til den tyrkiske militæroffensiven, men eit brev Trump sende til Erdogan 9. oktober, same dag som angrepa starta, kan tyde på det motsette.

– Dersom du gjer dette på riktig og humant vis, vil historia sjå positivt på deg. Dersom det ikkje skjer gode ting, vil du for evig og alltid bli sett på som ein djevel, skriv Trump i brevet, som mellom anna Fox News har fått tilgang til.

Trump truar vidare med å øydeleggje tyrkisk økonomi dersom Tyrkia ikkje trør varsamt i Syria.

– Du ønsker ikkje å bli stilt til ansvar for å ha slakta tusenvis av menneske, og eg ønsker ikkje å måtte øydeleggje tyrkisk økonomi – noko eg aktar å gjere. La oss bli samde om ein god avtale, skriv Trump.

– Presidenten vår har gitt det nødvendige svaret på språkbruken per klokka 16 den 9. oktober, sa justisminister Abdulhamit Gül i Tyrkia torsdag, i ei tilvising til tidspunktet då offensiven starta.

Hektisk møteverksemd

Trump har invitert Erdogan til Det kvite hus 13. november. Erdogan seier han ikkje vil bestemme seg for å besøkje Trump før etter at møta med delegasjonen til Trump i Ankara var avslutta torsdag.

Pence skulle dra frå Ankara seinare torsdag. Pompeo skulle vidare til Jerusalem fredag, og deretter til Brussel.

Samtidig torsdag møtte spesialutsendinga til Russland for Syria, Aleksander Lavrentjev, talsmannen til Erdogan Ibrahim Kalin i Ankara.

Erdogan skal på si side til Sotsji i Russland 22. oktober, på invitasjon frå president Vladimir Putin iRussland, for å diskutere situasjonen i Syria.

Torsdag kom òg president Bashar al-Assad i Syria med den første fråsegna si om den tyrkiske offensiven. Assad sa at styrkane hans vil svare på offensiven med «alle legitime middel».

(©NPK)