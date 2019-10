Samde om å la britane handheve EU-reglar i Nord-Irland

utenriks

Sjefforhandlar Michel Barnier for EU påpeika at omsynet til borgarane har vore det viktigaste i den tre år lange brexitprosessen og i forhandlingane med britane. Likevel var det økonomi og handelsreglar som til slutt var det vanskelegaste spørsmålet å bli samde om.

Medan Boris Johnson og regjeringa hans ville bli kvitt den såkalla backstop-løysinga, som batt landet i ein mellombels tollunion utan sluttdato, ville EU unngå grensekontrollar mellom medlemslandet Irland og britiske Nord-Irland.

– Løysinga kviler på fire hovudpunkt, sa Barnier i Brussel etter at avtalen var klar.

Britisk handheving av EU-reglar

Det første er at Nord-Irland skal følgje EU-reglar på ei rekke handelsområde, særleg når det gjeld varer. Varene skal sjekkast og fortollast på veg inn i Nord-Irland frå Storbritannia eller tredjeland, ikkje når dei kryssar grensa til Irland.

Storbritannia får ansvar for at desse varene blir fortolla riktig. Dersom dei skal seljast og brukast i Nord-Irland, skal det betalast britisk toll. Skal dei vidare til Irland eller andre delar av EU, skal britane krevje inn EU-toll på vegen av unionen.

Moms

Det tredje punktet, som også var det vanskelegaste å få i land, var å sikre at momsreglar ikkje førte til konkurransevriding.

– Dette punktet vart vi samde om i natt. Det er viktig at meirverdiavgifta er konsekvent for varegrupper på begge sider av grensa. For enkelte kategoriar bør det ikkje vere nokon forskjell, forklarte Barnier. I praksis betyr det at Nord-Irland skal følgje irske momsreglar, men formelt vere ein del av momsregimet i Storbritannia. Inntektene frå denne avgifta går til den britiske statskassa.

For tida er meirverdiavgifta på 23 prosent i Irland og 20 prosent i Storbritannia. Til liks med Noreg har begge landa reduserte avgift for enkelte varer og tenester.

Nordirsk samtykke

Det siste hovudpunktet til Barnier handlar ikkje om økonomi, men om politikk og lokalt sjølvstyre.

Etter at dei nye reglane har vore på plass i fire år frå utløpet av ein overgangsperiode som i utgangspunktet varer ut 2021, skal nord-irske styresmakter stemme over om dei skal halde fram å følgje reglane til EU. Den avgjerda skal takast av dei nord-irske sjølvstyrestyresmaktene, som kollapsa i januar 2017 og har lege nede sidan.

– For at avtalen skal vere berekraftig, må han vere demokratisk forankra, sa Barnier. Både Johnson og den irske kollegaen hans Leo Varadkar var opptatt av dette då dei møttest tidlegare i veka, eit møte Barnier trekte fram då han vart spurd om når vendepunktet i forhandlingane kom.

Med simpelt fleirtal kan regionforsamlinga i Stormont vidareføre reglane i fire år av gongen. Dersom vedtaket får støtte på tvers av politiske og religiøse skiljelinjer, kan løysinga forlengast med åtte år av gongen.

Skulle Nord-Irland seie nei til fornying, går ein inn i ein «nedkjølingsperiode» som skal vare i to år før den delen av brexitavtalen sluttar å gjelde.

