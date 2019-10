utenriks

Talsmann Preben Aaman for EU-president Donald Tusk tvitrar torsdag kveld at brexit-delen av toppmøtet er avslutta, og at «konklusjonar er vedtatt». Det omfattar òg brexitavtalen, stadfestar ein EU-diplomat overfor NTB.

Dermed blir avtalen send til det britiske Parlamentet, som må godkjenne han før avtalen må få grønt lys i EU-parlamentet.