Trump inviterer til G7-toppmøte på den private golfklubben sin

Golfklubben Trump National Doral Miami er den mest utbytterike eigedommen til Trump-familien, ifølgje The New York Times.

Møtet for neste år mellom leiarane for G7-landa skal haldast her 10.–12. juni, opplyser fungerande stabssjef Mick Mulvaney i Det kvite hus torsdag.

Trump lanserte ideen under G7-møte i Frankrike i år, men insisterte samstundes på at han sjølv ikkje ville få eiga vinning av å ha toppmøtet der.

Trump eig òg feriestaden Mar-a-Lago, ein dryg times køyretur nord for Miami.

Han brukar ofte helger og feriar der, og Mar-a-Lago har derfor fått tilnamnet Det kvite hus i sør. Trump har tidlegare invitert fleire verdsleiarar til eit opphald på feriestaden.

