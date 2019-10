Von der Leyen gler seg til det første toppmøtet sitt

utenriks

Von der Leyen tar over som leiar for kommisjonen seinare i haust, men er invitert av presidenten i EU-rådet til å vere med når stats- og regjeringssjefar i unionen skal samlast i Brussel.

Til liks med andre leiarar på veg inn til møtet, uttrykte ho glede over at ein ny brexitavtale endeleg er på plass.

– Eg er glad og letta over avtalen, men synest det er trist at dei britiske vennene våre forlèt unionen. Ei ordna utmelding er viktig for folk og for bedrifter og for det framtidige forholdet vårt til britane, sa von der Leyen då ho kom toppmøtet i Brussel.

Nettopp det at det no ligg an til ein ordna brexit og ikkje ei kaotisk utmelding utan ein avtale er noko mange har framheva som positivt etter at avtalen vart kjent nokre timar før toppmøtet.

Statsminister Stefan Löfven i Sverige og den tyske kollegaen hans Angela Merkel er blant dei som har minna om at avtalen ikkje er i mål enno. Han må framleis godkjennast i det britiske parlamentet og i EU-parlamentet.

