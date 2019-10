Macron vil ikkje ha ei ny brexitutsetjing

utenriks

Den franske presidenten sa etter toppmøtet at Frankrike ikkje vil at utmeldinga til Storbritannia frå EU skal dryge lenger enn den datoen som vart sett i vår.

– Eg meiner utmeldingsdatoen 31. oktober bør blir respektert. Eg synest ikkje det bør setjast nokon nye fristar. Vi må bli ferdig med desse forhandlingane og gå vidare til å diskutere det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia, sa Macron då han summerte opp toppmøtet.

– Etter veker med diskusjon har vi fått på plass ein god avtale, som er eit godt grunnlag for å bygge eit framtidig forhold, sa den franske presidenten.

Statsministeren i Tyskland påpeikar ifølgje The Guardian at ei utsetjing er uunngåeleg dersom det britiske Parlamentet avviser avtalen. Då hadde president Jean-Claude Juncker i EU-kommisjonen allereie sagt at det vil vere katastrofalt om Underhuset stemmer ned avtalen.

Angela Merkel sa til dei europeiske kollegaene sine at dei ikkje kan late som om dei vil nekte britane ei utsetjing dersom dei ber om det etter eit eventuelt «nei» i Parlamentet, ifølgje ei kjelde som er kjent med samtalane.

Merkel sa leiarane har ansvar for ikkje å skubbe Storbritannia ut i kulda dersom landet ber om meir tid. Ho gav òg den britiske kollegaen sin Boris Johnson beskjed om å ikkje fortelje det britiske folket at EU-leiarane såg bort frå ei utviding.

(©NPK)