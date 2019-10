Omfattande opptøyar i Libanon

utenriks

Libanon slit med store økonomiske problem, gjeld og budsjettunderskot, og statsminister Saad Hariris samlingsregjering, som inkluderer nesten alle partia i landet, vedtok i juli eit innstrammingsbudsjett og omfattande reformer.

Då telekomminister Mohammad Choucair torsdag kunngjorde at det som eit ledd i reformarbeidet til regjeringa ville bli innført ei dagleg avgift på 1,8 kroner for samtalar gjennom meldingsappar som WhatsApp og Viber, resulterte det i protestar.

Nokre tital demonstrantar samla seg i sentrum av hovudstaden Beirut og fekk snart følgje av fleire. Vegar vart sperra, og demonstrantar som ropte slagord med krav om revolusjon og at regjeringa går av, prøvde å storme nasjonalforsamlinga og fleire andre offentlege bygningar.

Omkom i brann

Natt til fredag vart det sett fyr på barrikadar, og i nærleiken av Mohammad al-Amin-moskeen i sentrum av Beirut brann to gjestearbeidarar inne då flammar spreidde seg til fleire bygningar.

Store tryggingsstyrkar vart sette inn og brukte tåregass, men vart møtt av steinar og flasker.

40 medlemmer av tryggingsstyrkane er skadde i samanstøytane, ifølgje styresmaktene, og fleire tital demonstrantar er ifølgje hjelpeorganisasjonar behandla for pustevanskar som følgje av tåregass.

Fredag vart skular og universitet stengde.

«WhatsApp-revolusjon»

Libanesiske aviser kallar opptøyane ein «skatte-intifada» og ein «WhatsApp-revolusjon», som har fått Hariris samlingsregjering til å knake i samanføyingane.

Libanon har lenge vore overvelda av over 1,5 millionar syriske flyktningar, arbeidsløysa og korrupsjonen er skyhøg og levestandarden er fallande for mange.

Choucair trekte torsdag kveld tilbake avgiftsforslaget som utløyste uroa, men dette var ikkje nok til å dempe raseriet til demonstrantane.

Kjente slagord

Også i Tripoli, Saida og Bekaadalen slutta mange seg til protestane, og eitt av dei populære slagorda frå den arabiske våren i 2011 runga – «Folket krev at regimet fell».

– Det var vi som valde dei, og vi aktar å fjerne dei frå makta, sa ein av demonstrantane til ein lokal TV-stasjon torsdag kveld.

– Levestandarden sameinar oss, vi er øydelagde, sa ein annan.

Åtvarar

Innanriksminister Raya al-Hassan kjem likevel med ei klar åtvaring til demonstrantane og understrekar at budsjettkutt og reformer må til, uansett kven som sit i regjering.

– Dersom denne regjeringa fell, vil ei kommande regjering ikkje ha noko anna val, seier ho til det nasjonale nyheitsbyrået NNA.

Det er venta at Hariris samlingsregjering dei kommande vekene vil varsle auka skattar og avgifter i statsbudsjettet for neste år.

Budsjettkutta og reformene er ein føresetnad for å få tilgang til rundt 100 milliardar kroner som vart lova til Libanon under Pariskonferansen i april i fjor, for å hindre at økonomien i landet bryt saman under byrdene av krigen i nabolandet Syria.

