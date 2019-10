Over 60 drepne i angreip mot afghansk moské

utenriks

Granatangrepet skjedde dagen etter at FN fastslo at Afghanistan er ramma av eit totalt uakseptabelt valdsnivå, og at dei sivile tapa har skote i vêret og nådd eit rekordhøgt nivå dei siste månadene.

Lokale styresmakter i Nangarhar-provinsen opplyser at det vart skote fleire granatar mot moskeen, noko som fekk taket til å rase saman over dei mange som hadde møtt fram for å be.

Det er barn både blant dei drepne og såra, ifølgje ein talsmann for helsestyresmaktene i Nangarhar, Zahir Adil.

Drepne medan dei bad

Angrepet skjedde i Haska Mina, rundt 50 kilometer utanfor provinshovudstaden Jalalabad.

Alle offera var komne for å be, opplyser Attaullah Khogyani, ein talsmann for guvernøren i provinsen.

Afghanistan er prega av ein blodig borgarkrig der både Taliban og IS kjempar mot regjeringa i Kabul, men ingen hadde fredag ettermiddag tatt ansvar for angrepet.

Vegbombe drap sivile

Torsdag vart seks sivile, mellom dei fire barn, drepne då køyretøyet dei sat i, vart ramma av ei vegbombe i Herat-provinsen vest i landet, opplyser ein talsmann for guvernøren i provinsen.

Han oppgir at fire andre sivile vart såra.

Ifølgje ferske FN-tal vart 2.563 sivile drepne og 5.676 såra dei første ni månadane i år, av dei hadde opprørarar ansvaret for 62 prosent. Perioden frå juli til september var den blodigaste i landet så langt i år. Juli-oversikta viste dessutan at ikkje sidan registreringane starta i 2009, har så mange sivile vorte drepne på ein enkelt månad.

