Tyrkia blir skulda for krigslovbrot og brot på våpenkvile

Journalistar i Ceylanpinar på tyrkisk side av grensa rapporterte alt i morgontimane fredag om sporadiske skotsalver og granatangrep i Ras al-Ain, nokre få kilometer unna.

I staden for å minke auka kamphandlingane i omfang, og nokre timar seinare melde Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) om harde kampar ved to landsbyar aust og vest for byen og minst fem sivile drap.

– Fem sivile vart drepne i tyrkiske flyangrep mot landsbyen Bab al-Kheir, aust for Ras al-Ain, sa leiaren i den syriske eksilgruppa Rami Abdulrahman.

Sivile område

Ifølgje ein talsmann for den kurdiskleia SDF-militsen, Mustefa Bali, gjennomførte Tyrkia òg artilleriangrep mot området, utan omsyn til den fem dagar lange våpenkvila som vart kunngjort i Ankara torsdag.

– Trass i avtalen om å stanse kamphandlingane, heldt fly- og artilleriangrepa fram mot stillingane våre, mot sivile område og sjukehuset i Ras al-Ain, seier han.

Det er uklart om det er tyrkiske regjeringssoldatar eller tyrkiskstøtta milits som kjempar på bakken utanfor byen.

Umogleg tilbaketrekking

Den fem døgn lange våpenkvila vart oppnådd under eit møte mellom den amerikanske visepresidenten Mike Pence og president Recep Tayyip Erdogan i Tyrkia i Ankara torsdag og skulle gi kurdiske militssoldatar høve til å trekke seg ut av visse område.

Ei slik tilbaketrekking lèt seg ifølgje SDF ikkje gjennomføre så lenge angrepa held fram.

SDF har insistert på at avtalen berre gjeld eit mindre område der det har vore harde kampar dei siste dagane, og også USA har erkjent at avtalen berre gjeld delar av området der Tyrkia vil opprette ei såkalla tryggingssone.

Krigslovbrot

Amnesty International skuldar dei tyrkiske regjeringsstyrkane og dei tyrkiskstøtta militssoldatane for å ha gjort seg skuldig i krigslovbrot under militæroffensiven nordaust i Syria.

– Tyrkiske regjeringsstyrkar og ein koalisjon av tyrkiskstøtta væpna grupper i Syria har utvist ein skammeleg mangel på respekt for sivile liv og gjort seg skuldige i alvorlege overgrep og krigslovbrot, mellom anna utanomrettslege avrettingar, ifølgje menneskerettsorganisasjonen.

Tyrkisk ansvar

Amnesty viser til omfattande angrep mot bustadområde og sivile mål som eit bakeri og ein skule, og dessutan likvidering av den kurdiske politikaren Hevrin Khalaf. Ho vart stansa og drepen av soldatar frå Ahrar Al-Sharqiya, ein av militsane som inngår i opprørsalliansen som er væpna og trena av Tyrkia.

– Tyrkia har ansvaret for handlingane til væpna syriske grupper som dei støttar, væpnar og kontrollerer, seier generalsekretær Kumi Naidoo i Amnesty International.

Tyrkiske styresmakter har ikkje kommentert skuldingane frå Amnesty.

Sivile offer

Ifølgje kurdiske styresmakter i Syria er over 220 sivile drepne sidan Tyrkia innleidde angrepa sine. Ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights er 77 sivile drepne på syrisk side.

Hjelpeorganisasjonen kurdisk Røde Halvmåne opplyste fredag at ambulansane deira ikkje kunne køyre inn i Ras al-Ain for å evakuere såra på grunn av kamphandlingane.

Ifølgje tyrkiske styresmakter er 18 sivile òg drepne på tyrkisk side etter angrep frå kurdisk milits over grensa.

– Dersom kurdiske styrkar fyrer av upresise våpen mot sivile område i Tyrkia, så er dette eit brot på folkeretten. Dei må straks stanse slike ulovlege angrep, krev Amnesty.

