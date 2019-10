Bosniske styresmakter har stansa vasstilførsel til overfylt og omstridd teltleir

utenriks

Forholda i leiren, som ligg nær grensa til Kroatia, har vorte sterkt kritisert av internasjonale organisasjonar. Måndag heldt styresmaktene i Bihac eit krisemøte om leiren, som husar menneske som prøver å ta seg nordover i Europa.

Vucjak-leiren opna i juni trass i protestar frå FN. Han har verken toalett, rennande vatn eller straum, og ligg 8 kilometer frå byen. Etter kvart som vinteren nærmar seg, er det frykt for at den humanitære situasjonen vil bli endå verre.

Leiren er etablert på ei gammal søppelfylling og i nærleiken av eit felt med landminer som vart lagt ut i samband med krigen frå 1992–1995.

Både FN og EU har bedt styresmaktene i Bosnia om å flytte bebuarane til stader med betre forhold.

Dei siste to åra har stadig fleire migrantar og flyktningar komme til Bosnia. Ifølgje ordføraren i Bihac, Suhret Fazlic, kjem det 150 nye menneske til byen kvar kveld.

Førre veke kunngjorde han at byen ikkje lenger vil bruke pengar på Vucjak-leiren. Han meiner at regjeringa i landet ikkje tar situasjonen på alvor, og at Bihac har måtta handtere situasjonen åleine utan noka økonomisk støtte frå Sarajevo.

