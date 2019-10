Elefantar døyr i tørkeramma Zimbabwe

utenriks

– Eg kan stadfeste at 55 elefantar har døydd sidan september i år på grunn av tørke, seier Tinashe Farawo, talsmann for park- og viltreservatbyrået i landet.

Alle elefantane som døydde, heldt til i Hwange nasjonalpark vest i landet. Dei fleste vart funne ved vasshol som har tørka heilt inn.

Styresmaktene i Zimbabwe opplyser at dei har pumpa store mengder vatn opp frå borehol i eit forsøk på å sørge for at dei 45.000 dyra som lever i nasjonalparken, skal få vatn. Men det har ikkje vore tilstrekkeleg til å unngå at mange dyr har tørsta og svolte i hel.

Zimbabwe opplever for tida den verste tørken på over ti år. Over 5 millionar menneske, ein tredel av befolkninga i landet, er avhengig av humanitær hjelp.

(©NPK)