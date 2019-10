Kanonval for Dei grøne i Sveits

utenriks

– Det var definitivt eit klimaval, seier parlamentarisk leiar Balthasar Glaettli i det venstreorienterte miljøpartiet Dei Grøne i Sveits.

Partiet hans aukar oppslutninga med 5,9 prosentpoeng og får 13,2 prosent, viser den endelege stemmeteljinga. Sentrums- og miljøpartiet Dei liberale grøne får 7,8 prosent oppslutning, mot 5 prosent i 2015.

Sluttresultat stadfestar prognosen før valet om at aukande bekymring for klimaendringar ville utløyse ei «grønn bølge» i valet.

Sjølv om dette er dei beste resultata til miljøpartia nokosinne i valet til underhuset i parlamentet, er det lite truleg at dei blir del av regjeringa. Dette kjem av det noko uvanlege valsystemet i Sveits.

Tilbakegang for SVP

Meiningsmålingar viste på førehand at sveitsarane er meir opptatt av klima og miljø enn for nokre år sidan, medan innvandringsmotstanden er mindre. Dette ramma SVP, som tradisjonelt har markert seg som eit innvandringsfiendtlig parti.

SVP blir likevel det største partiet i landet med god margin, og dei får ei oppslutning på 25,6 prosent, ein nedgang på 3,8 prosentpoeng.

– Vi visste vi ville få eit tilbakeslag, seier avtroppande SVP-senator Oscar Freysinger.

Både Sosialdemokratene og dei liberale Fridemokratene mistar veljarar, medan oppslutninga til det kristendemokratiske folkepartiet er omtrent uendra. Sosialdemokratane blir verande som det neste største partiet med 17 prosent oppslutning.

Opptatt av klima

På spørsmål om kva for saker som opptar veljarane mest, seier meir enn kvar fjerde veljar klimaspørsmålet, ifølgje ei undersøking gjort av Sotomo-instituttet.

Veljarane er òg meir opptatt av helsevesenet i landet og dei fastlåste forhandlingane med EU enn av innvandring, viser lista.

Fjellandet Sveits blir rett nok ikkje trua av stigande havnivå, men innbyggarane har med aukande bekymring vore vitne til korleis isbreane i Alpane dei siste fem åra har krympa med 10 prosent.

SVP-politikarar som Claudio Zanetti avfeiar klimakrisa som «hysteri og panikk», og dei hevdar at det berre er folk på venstresida som er opptatt av global oppvarming, ikkje sveitsarar flest.

Konsensus

Medan valresultat vanlegvis fører til regjeringsskifte i andre land, er dette ikkje tilfelle i Sveits. Der fungerer Forbundsrådet som regjering, vedtak skjer ved konsensus og presidentvervet går på omgang blant dei største partia.

SVP, Sosialdemokratane og Fridemokratane har i dag to plassar kvar i Forbundsrådet, medan kristendemokratane har den siste plassen.

Statsråda sit i gjennomsnitt i ti år og går først av når dei sjølv finn det for godt, ikkje som følgje av val.

– Vi kjem aldri til å byte ut regjeringa som følgje av eitt einaste val, seier den sveitsiske valforskaren Andreas Ladner.

Ser ikkje bort frå endring

Dei to grøne partia har likevel gjort det stadig betre i dei siste vala og kan derfor bli innlemma i Forbundsrådet, trur han.

– Samansetninga av Forbundsrådet er ikkje lenger heilt tilfredsstillande, sa Dei grønne-leiar Regula Rytz under ein TV-debatt før valet.

Ifølgje kutymen må eit parti levere sterke resultat i minst to nasjonale val på rad før dei kan be om å bli tatt opp i regjeringa ved at plassfordelinga blir endra.

